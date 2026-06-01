Briare

Marché à l’ancienne

Place de la République Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-09-06 13:00:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-07-12 2026-08-16 2026-09-06

Les marchés à l’ancienne se déroulent de mai à septembre, un dimanche par mois sous l’égide d’une association de producteurs locaux. Venez rencontrer les producteurs de notre territoire et découvrir les fromages de chèvre, brebis et vache, les légumes de saison, les vins AOC Coteaux du Giennois…

L’association des Marchés à l’ancienne est composée de producteurs locaux qui proposent à la dégustation et à la vente leur production, un dimanche matin par mois, de mai à septembre.

Dans une ambiance champêtre, les producteurs accueillent le public sur la place derrière l’église St Etienne. A découvrir les fruits et légumes de saison, les fromages de vache et de brebis, les fleurs, les vins de l’AOC Coteaux du Giennois (blanc, rosé et rouge). Pour tout renseignement vous pouvez contacter le 06 20 19 50 71. .

Place de la République Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 39 76

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English :

The old-fashioned markets take place one Sunday a month from May to September, under the aegis of an association of local producers. Come and meet our local producers and discover goat’s, ewe’s and cow’s milk cheeses, seasonal vegetables, AOC Coteaux du Giennois wines…

L’événement Marché à l’ancienne Briare a été mis à jour le 2026-06-04 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX