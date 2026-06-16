Journées Européennes de Patrimoine visite des turbines de Briare Briare
Journées Européennes de Patrimoine visite des turbines de Briare Briare samedi 19 septembre 2026.
Briare
Journées Européennes de Patrimoine visite des turbines de Briare
Rue des Vignes Briare Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les coulisses du pont-canal de Briare ! Visite commentée de l’atelier des turbines, expos, métiers d’antan, démonstration de halage, musique et déambulations animeront cette journée insolite et festive.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, plongez dans l’histoire technique et humaine du pont-canal de Briare ! Une visite commentée exceptionnelle de l’atelier des turbines vous ouvre les portes d’un patrimoine industriel méconnu. Au programme expositions passionnantes, démonstrations de métiers d’antan, halage de bateau comme autrefois, ambiance musicale et déambulations conviviales. Un moment riche en découvertes, idéal pour petits et grands, curieux, amateurs de patrimoine ou simples promeneurs. Rendez-vous pour une journée immersive au cœur d’un site emblématique du territoire, entre savoir-faire et animations festives. .
Rue des Vignes Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire lesturbinesdebriare@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take a behind-the-scenes look at the Briare canal bridge during the European Heritage Days! Guided tours of the turbine workshop, exhibitions, old-time crafts, towing demonstrations, music and strolls will enliven this unusual and festive day.
L’événement Journées Européennes de Patrimoine visite des turbines de Briare Briare a été mis à jour le 2026-06-16 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
À voir aussi à Briare (Loiret)
- Fête de la musique Briare 19 juin 2026
- Marché à l’ancienne Briare 21 juin 2026
- Cinéclub projection du film L’homme sans passé Briare 21 juin 2026
- Festival de théâtre amateur rencontres amateurs Briare 26 juin 2026
- Randonnées des canaux VTT, gravel, route, marche Briare 27 juin 2026