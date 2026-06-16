Briare

Journées Européennes de Patrimoine visite des turbines de Briare

Rue des Vignes Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les coulisses du pont-canal de Briare ! Visite commentée de l’atelier des turbines, expos, métiers d’antan, démonstration de halage, musique et déambulations animeront cette journée insolite et festive.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, plongez dans l’histoire technique et humaine du pont-canal de Briare ! Une visite commentée exceptionnelle de l’atelier des turbines vous ouvre les portes d’un patrimoine industriel méconnu. Au programme expositions passionnantes, démonstrations de métiers d’antan, halage de bateau comme autrefois, ambiance musicale et déambulations conviviales. Un moment riche en découvertes, idéal pour petits et grands, curieux, amateurs de patrimoine ou simples promeneurs. Rendez-vous pour une journée immersive au cœur d’un site emblématique du territoire, entre savoir-faire et animations festives. .

Rue des Vignes Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire lesturbinesdebriare@gmail.com

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English :

Take a behind-the-scenes look at the Briare canal bridge during the European Heritage Days! Guided tours of the turbine workshop, exhibitions, old-time crafts, towing demonstrations, music and strolls will enliven this unusual and festive day.

L’événement Journées Européennes de Patrimoine visite des turbines de Briare Briare a été mis à jour le 2026-06-16 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX