Briare

Journées Européennes du Patrimoine visite de l’usine élévatoire de Briare

17 Rue du Pont-Canal Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les 19 et 20 septembre, vivez les Journées Européennes du Patrimoine à Briare !

Partez à la découverte du Pont-Canal, des Turbines et de l’Usine Élévatoire grâce à des visites guidées gratuites, et plongez en 1895 avec des animations en costumes d’époque. Restauration et buvette sur place.

Les 19 et 20 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Briare vous invite à célébrer son histoire et ses trésors industriels. Le Pont-Canal, les Turbines et l’Usine Élévatoire ouvriront leurs portes pour des visites guidées gratuites qui vous plongeront dans la richesse patrimoniale de la ville. Cette année, l’événement prend une dimension particulière en vous proposant de revivre l’année 1895 grâce à de nombreuses animations en costumes d’époque halage de bateau, chants marins, démonstrations d’anciens métiers, expositions d’outils, concerts et saynètes. Un véritable voyage dans le temps à partager en famille ou entre amis. Buvette et restauration seront disponibles sur place pour prolonger cette expérience conviviale. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable d .

17 Rue du Pont-Canal Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 71 18 95 41 lesturbinesdebriare@gmail.com

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English :

On September 20 and 21, 2025, the Briare lift factory opens its doors to you on the occasion of the European Heritage Days. Come and discover this exceptional industrial structure, linked to the operation of the famous Briare Bridge-Canal, which is usually closed.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite de l’usine élévatoire de Briare Briare a été mis à jour le 2026-06-16 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX