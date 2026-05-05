Visite de mon jardin fruitier pédagogique, Jardin fruitier pédagogique, Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Visite de mon jardin fruitier pédagogique 5 – 7 juin Jardin fruitier pédagogique Yvelines

Limité à des groupes de 10 personnes maximum, départ toutes les 1/2 heures à partir de 10h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Je vous ouvre mon jardin verger, verger ancien que j’ai acheté avec une petite maison en 1995, et que depuis je développe et je complète pour qu’il devienne un lieu de transmission d’un savoir-faire de culture et de formation des arbres fruitiers.

Jardin fruitier pédagogique 90 rue de Port Royal 78470 Saint-Rémy-les-Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France 0685934972 https://www.facebook.com/hervemauclerevergerspedagogiques Un jardin verger depuis un siècle, qui se transforme et devient un lieu de transmission de la culture et de la formation des arbres fruitiers palissés Se garer dans les rues proches. RER B à 20mn à pied

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©Hervé Mauclère