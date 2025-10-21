Biennales Mondiales de la Reliure d’Art Espace Jean Racine Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Biennales Mondiales de la Reliure d’Art Espace Jean Racine Saint-Rémy-lès-Chevreuse jeudi 24 septembre 2026.
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Biennales Mondiales de la Reliure d’Art
Espace Jean Racine 2 rue Victor Hugo Saint-Rémy-lès-Chevreuse Yvelines
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Concours international de reliure d’art, sur le thème du roman La Vagabonde, de COLETTE
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Espace Jean Racine 2 rue Victor Hugo Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France +33 6 36 17 48 29 carolemizrahi@effet-immediat.com
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English :
International bookbinding competition, based on the novel La Vagabonde, by COLETTE
L’événement Biennales Mondiales de la Reliure d’Art Saint-Rémy-lès-Chevreuse a été mis à jour le 2025-10-21 par Conseil Départemental des Yvelines
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