Biennales Mondiales de la Reliure d’Art Espace Jean Racine Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Biennales Mondiales de la Reliure d’Art

Espace Jean Racine 2 rue Victor Hugo Saint-Rémy-lès-Chevreuse Yvelines

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Concours international de reliure d’art, sur le thème du roman La Vagabonde, de COLETTE

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Espace Jean Racine 2 rue Victor Hugo Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France +33 6 36 17 48 29 carolemizrahi@effet-immediat.com

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English :

International bookbinding competition, based on the novel La Vagabonde, by COLETTE

L’événement Biennales Mondiales de la Reliure d’Art Saint-Rémy-lès-Chevreuse a été mis à jour le 2025-10-21 par Conseil Départemental des Yvelines