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Biennales Mondiales de la Reliure d’Art Espace Jean Racine Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Biennales Mondiales de la Reliure d’Art Espace Jean Racine Saint-Rémy-lès-Chevreuse jeudi 24 septembre 2026.

Lieu : Espace Jean Racine

Adresse : 2 rue Victor Hugo

Ville : 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Département : Yvelines

Début : 2026-09-24T10:00:00

Fin : 2026-09-27T18:00:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 5

Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Biennales Mondiales de la Reliure d’Art

Espace Jean Racine 2 rue Victor Hugo Saint-Rémy-lès-Chevreuse Yvelines

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-24

Concours international de reliure d’art, sur le thème du roman La Vagabonde, de COLETTE
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Espace Jean Racine 2 rue Victor Hugo Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France +33 6 36 17 48 29  carolemizrahi@effet-immediat.com

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English :

International bookbinding competition, based on the novel La Vagabonde, by COLETTE

L’événement Biennales Mondiales de la Reliure d’Art Saint-Rémy-lès-Chevreuse a été mis à jour le 2025-10-21 par Conseil Départemental des Yvelines

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