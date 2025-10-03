18e Biennale Mondiale de la Reliure d’ARt Espace Jean Racine Saint-Rémy-lès-Chevreuse
18e Biennale Mondiale de la Reliure d’ARt Espace Jean Racine Saint-Rémy-lès-Chevreuse mercredi 2 septembre 2026.
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
18e Biennale Mondiale de la Reliure d’ARt
Espace Jean Racine 2 rue Victor Hugo Saint-Rémy-lès-Chevreuse Yvelines
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 10:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-02
exposition des 300 reliures d’art candidates au concours 2026
.
Espace Jean Racine 2 rue Victor Hugo Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France +33 6 36 17 48 29 biennales.reliure@gmail.com
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English :
exhibition of the 300 art bindings entered in the 2026 competition
L’événement 18e Biennale Mondiale de la Reliure d’ARt Saint-Rémy-lès-Chevreuse a été mis à jour le 2025-10-03 par Conseil Départemental des Yvelines
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