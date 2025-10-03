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18e Biennale Mondiale de la Reliure d’ARt Espace Jean Racine Saint-Rémy-lès-Chevreuse

18e Biennale Mondiale de la Reliure d’ARt Espace Jean Racine Saint-Rémy-lès-Chevreuse mercredi 2 septembre 2026.

Lieu : Espace Jean Racine

Adresse : 2 rue Victor Hugo

Ville : 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Département : Yvelines

Début : 2026-09-02T10:00:00

Fin : 2026-09-27T17:00:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 5

Saint-Rémy-lès-Chevreuse

18e Biennale Mondiale de la Reliure d’ARt

Espace Jean Racine 2 rue Victor Hugo Saint-Rémy-lès-Chevreuse Yvelines

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 10:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-02

exposition des 300 reliures d’art candidates au concours 2026
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Espace Jean Racine 2 rue Victor Hugo Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France +33 6 36 17 48 29  biennales.reliure@gmail.com

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English :

exhibition of the 300 art bindings entered in the 2026 competition

L’événement 18e Biennale Mondiale de la Reliure d’ARt Saint-Rémy-lès-Chevreuse a été mis à jour le 2025-10-03 par Conseil Départemental des Yvelines

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