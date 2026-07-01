Visite de l’église avec feuillets et audioguides sur téléphone portable, Église Saint-Rémi, Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Informations pratiques

Visite de l’église avec feuillets et audioguides sur téléphone portable 19 et 20 septembre Église Saint-Rémi Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’église récemment restaurée.

Feuillets et audioguide sur appli smartphone

Des feuillets et documentation seront disponibles pour guider votre visite. Vous pouvez également profiter d’une visite audio-guidée en flashant le code wiguide.com qui est à votre disposition au fond du chœur.

Église Saint-Rémi Place Charles-de-Gaulle 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France https://www.ville-st-remy-chevreuse.fr/actualite/eglise-saint-remi-sauvegarde-dun-temoin-de-notre-histoire/ Eglise du Moyen Age décorée au XIXe siècle, avec un retable peint par Charles de Coubertin., et récemment restaurée. RERB à Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Visite libre

© H Blanchet