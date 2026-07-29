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AGENDA · Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Journées Européennes du Patrimoine Dans l’objectif de Raymond Devos Maison-Musée et Fondation Raymond Devos Saint-Rémy-lès-Chevreuse

mercredi 2 septembre 2026 · Maison-Musée et Fondation Raymond Devos · Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Maison-Musée et Fondation Raymond Devos
Adresse
10 Rue de Paris
Ville
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Département
Yvelines
Tarif

Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Journées Européennes du Patrimoine Dans l’objectif de Raymond Devos

Maison-Musée et Fondation Raymond Devos 10 Rue de Paris Saint-Rémy-lès-Chevreuse Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-02

Studio de photographie éphémère avec l’artiste Guillaume Martial.
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Maison-Musée et Fondation Raymond Devos 10 Rue de Paris Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France +33 1 30 47 76 71  communication@fondationraymonddevos.fr

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English :

Ephémère Photography Studio with artist Guillaume Martial.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Dans l’objectif de Raymond Devos Saint-Rémy-lès-Chevreuse a été mis à jour le 2026-07-29 par Conseil Départemental des Yvelines

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