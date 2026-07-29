Journées Européennes du Patrimoine Dans l’objectif de Raymond Devos Maison-Musée et Fondation Raymond Devos Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Informations pratiques

Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Journées Européennes du Patrimoine Dans l’objectif de Raymond Devos

Maison-Musée et Fondation Raymond Devos 10 Rue de Paris Saint-Rémy-lès-Chevreuse Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-02

Studio de photographie éphémère avec l’artiste Guillaume Martial.

.

Maison-Musée et Fondation Raymond Devos 10 Rue de Paris Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France +33 1 30 47 76 71 communication@fondationraymonddevos.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ephémère Photography Studio with artist Guillaume Martial.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Dans l’objectif de Raymond Devos Saint-Rémy-lès-Chevreuse a été mis à jour le 2026-07-29 par Conseil Départemental des Yvelines