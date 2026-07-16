Maison atelier Philolaos, Maison atelier Philolaos, Saint-Rémy-lès-Chevreuse
samedi 19 septembre 2026 · Maison atelier Philolaos · Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Informations pratiques
Maison atelier Philolaos 19 et 20 septembre Maison atelier Philolaos Yvelines
Nombre limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Maison atelier Philolaos
Maison atelier de l’artiste Philolaos, sculpteur grec, installé en France en 1950.
Vous découvrirez de véritables œuvres d’arts architecturales d’une grande modernité. Une personne de sa famille vous accueillera et vous fera découvrir le parcours du sculpteur.
Maison atelier Philolaos 65 route de Milon 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France 06 81 61 16 44 [{« type »: « email », « value »: « opcnhvc@gmail.com »}] Maison-atelier de l’artiste Philolaos, sculpteur grec. Vous découvrirez de véritables oeuvres d’arts architecturales d’une grande modernité. la femme du sculpteur vous accueillera et vous fera découvrir le parcours du sculpteur. terminus du RER B
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