Dans l’objectif de Raymond Devos. Studio photo éphémère avec l’artiste Guillaume Martial., Maison-Musée Raymond Devos, Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Informations pratiques

Dans l’objectif de Raymond Devos. Studio photo éphémère avec l’artiste Guillaume Martial. 19 et 20 septembre Maison-Musée Raymond Devos Yvelines

Billet visite libre du musée + studio photo : 12 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison-Musée Raymond Devos invite petits et grands à participer à un studio photo éphémère animé par le photographe Guillaume Martial, dont l’exposition Histoire de dormir debout est actuellement présentée dans les jardins du musée.

Dans ses photographies, Guillaume Martial se met lui-même en scène dans des situations aussi improbables que drôles, jouant avec les apparences et les illusions. Son univers fait écho à celui de Raymond Devos, dont la poésie de l’absurde nous invite à regarder le monde autrement, à faire vaciller la logique pour laisser place à l’imaginaire, au rire et à l’émerveillement.

Inspiré par les arts du cirque, ce studio photographique propose aux participants de devenir, à leur tour, les sujets d’une image poétique, drôle ou surprenante.

Au fil de la journée, ce cabinet photo deviendra un véritable laboratoire de fantaisie où l’on expérimente, avec Guillaume Martial, une autre manière de raconter des histoires en images. Une invitation à cultiver ce regard décalé, héritage de l’univers de Raymond Devos.

Maison-Musée Raymond Devos 10 Rue de Paris, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse, France Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France 0130477671 http://www.raymond-devos.org https://www.facebook.com/FondationRaymondDevos/ La Maison-musée Raymond Devos a ouvert ses portes au public en 2016. Elle se trouve dans la demeure que l’artiste a occupée à partir de 1963 et jusqu’à sa mort, en 2006. Cette maison bourgeoise du XIXe siècle et son parc furent, pendant 43 ans, son refuge quotidien et son lieu de création.

Raymond Devos, souhaitant continuer à partager son œuvre même dans “l’après-lui”, comme il le disait dans l’un de ses sketchs, avait prévu par testament la création d’une fondation à son nom, dont l’une des missions serait de concevoir un musée dans son foyer.

Aujourd’hui, la maison, devenue le musée, se visite pratiquement entièrement. On y retrouve à la fois des salles à la scénographie vivante et interactive, à l’image de l’univers de l’artiste, mais aussi des pièces conservées telles que les a laissées Raymond Devos.

Tous les objets que l’on y retrouve sont ceux qu’il utilisait sur scène et chez lui, qu’ils soient laissés à leur place ou bien mis en avant dans l’exposition. Accès Terminus du RER B

Studio photo éphémère

© Guillaume Martial