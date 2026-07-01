Visite de l’Église Saint-Rémi de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Église Saint-Rémi, Saint-Rémy-lès-Chevreuse
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Rémi · Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Informations pratiques
Visite de l’Église Saint-Rémi de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 19 et 20 septembre Église Saint-Rémi Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Église Saint Rémi
Visite documentée de l’église datant du XIème siècle avec ses panneaux et ses vidéos expliquant l’historique de l’église ainsi que la description des vitraux et de deux sculptures du Christ.
Église Saint-Rémi Place Charles-de-Gaulle 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France https://www.ville-st-remy-chevreuse.fr/actualite/eglise-saint-remi-sauvegarde-dun-temoin-de-notre-histoire/ Eglise du Moyen Age décorée au XIXe siècle, avec un retable peint par Charles de Coubertin., et récemment restaurée. RERB à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Visite libre
© H Blanchet
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