UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Quimperlé

Visite de Notre-Dame De L’Assomption Place Saint-Michel Quimperlé

lundi 6 juillet 2026 · Place Saint-Michel · Quimperlé

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Place Saint-Michel
Adresse
Eglise Notre-Dame de L'Assomption
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Visite de Notre-Dame De L’Assomption

Place Saint-Michel Eglise Notre-Dame de L’Assomption Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-06 2026-08-03

Découvrir Quimperlé sous toutes ses coutures, c’est ce que vous proposent les guides conférencières du Pays d’Art et d’Histoire de Quimperlé Communauté.
Des visites sont assurées à la demande par des guides de l’association SPREV pendant tout l’été.
Le mercredi de 15h à 18h30. Le vendredi de 10h à 13h. Le dimanche de 15h à 18h.   .

Place Saint-Michel Eglise Notre-Dame de L’Assomption Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 03 94 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite de Notre-Dame De L’Assomption Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Quimperlé (Finistère)