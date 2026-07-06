Visite de Notre-Dame De L’Assomption Place Saint-Michel Quimperlé
lundi 6 juillet 2026 · Place Saint-Michel · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Visite de Notre-Dame De L’Assomption
Place Saint-Michel Eglise Notre-Dame de L’Assomption Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-06 2026-08-03
Découvrir Quimperlé sous toutes ses coutures, c’est ce que vous proposent les guides conférencières du Pays d’Art et d’Histoire de Quimperlé Communauté.
Des visites sont assurées à la demande par des guides de l’association SPREV pendant tout l’été.
Le mercredi de 15h à 18h30. Le vendredi de 10h à 13h. Le dimanche de 15h à 18h. .
Place Saint-Michel Eglise Notre-Dame de L’Assomption Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 03 94
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English :
L’événement Visite de Notre-Dame De L’Assomption Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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