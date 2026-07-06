Visite de Notre-Dame De L’Assomption Place Saint-Michel Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Visite de Notre-Dame De L’Assomption

Place Saint-Michel Eglise Notre-Dame de L’Assomption Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-06 2026-08-03

Découvrir Quimperlé sous toutes ses coutures, c’est ce que vous proposent les guides conférencières du Pays d’Art et d’Histoire de Quimperlé Communauté.

Des visites sont assurées à la demande par des guides de l’association SPREV pendant tout l’été.

Le mercredi de 15h à 18h30. Le vendredi de 10h à 13h. Le dimanche de 15h à 18h. .

Place Saint-Michel Eglise Notre-Dame de L’Assomption Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 03 94

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English :

L’événement Visite de Notre-Dame De L’Assomption Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS