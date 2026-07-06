Informations pratiques

Mesquer

Visite de saline avec Eva Josso

Route de Kerlagadec Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-08 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-24 2026-08-26 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03

Visite d’1h15 sur réservation

-Fonctionnement d’une saline

-le métier de paludier

-la biodiversité .

Route de Kerlagadec Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 10 12 46 32

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English :

L’événement Visite de saline avec Eva Josso Mesquer a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44