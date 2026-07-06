Visite de saline avec Eva Josso Mesquer
lundi 6 juillet 2026 · Mesquer
Informations pratiques
Mesquer
Visite de saline avec Eva Josso
Route de Kerlagadec Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-08 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-24 2026-08-26 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03
Visite d’1h15 sur réservation
-Fonctionnement d’une saline
-le métier de paludier
-la biodiversité .
Route de Kerlagadec Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 10 12 46 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite de saline avec Eva Josso Mesquer a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44
À voir aussi à Mesquer (Loire-Atlantique)
- Atelier enfant bateau à aubes Salle de la Gambade Mesquer 8 juillet 2026
- Visite de la Brasserie Vestibule ZA de Kergoulinet Mesquer 8 juillet 2026
- Atelier enfant mini pagaie Rue de Kercabellec Mesquer 8 juillet 2026
- Concert des Choralines Korholen Eglise de Mesquer Mesquer 10 juillet 2026
- Annulée -Compétition de Golf Rue des Sports Mesquer 11 juillet 2026