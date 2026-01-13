Atelier enfant bateau à aubes Salle de la Gambade Mesquer mercredi 8 juillet 2026.

Mesquer

Atelier enfant bateau à aubes

Salle de la Gambade (derrière la mairie) Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-10 12:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-10 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-07

Ateliers enfants/ado chez Skol ar Mor Vacances

Pendant les vacances scolaires, Skol ar Mor renouvelle ses ateliers bois à destination des enfants à partir de 7 ans. Une belle occasion pour eux de s’initier au travail du bois. Encadrés par Lucille, charpentière de marine, les participants vivent une véritable immersion au cœur de la matière et des gestes du métier.

Au programme (2h30 d’atelier) mesurer, tracer, découper, poncer, assembler… et surtout repartir fièrement avec leur réalisation. D’autres ateliers sont proposés

-bateau Pop-pop

-Pirogue d’Océanie

-Mini pagaie .

Salle de la Gambade (derrière la mairie) Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 86 75 93 27 emma@skolarmor.fr

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English :

L’événement Atelier enfant bateau à aubes Mesquer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44