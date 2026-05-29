Visite de Vignec VIGNEC Vignec
Visite de Vignec VIGNEC Vignec mercredi 1 juillet 2026.
Vignec
Visite de Vignec
VIGNEC RDV Place de la Mairie Vignec Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 16:00:00
fin : 2026-07-01 18:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Ce village de montagne, voisin de l’active station touristique de Saint-Lary-Soulan, vous dévoilera son architecture auroise traditionnelle et son patrimoine jacquaire.
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VIGNEC RDV Place de la Mairie Vignec 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31
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English :
This mountain village, close to the bustling tourist resort of Saint-Lary-Soulan, reveals its traditional Auroise architecture and Jacque heritage.
L’événement Visite de Vignec Vignec a été mis à jour le 2026-05-29 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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