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AGENDA · Cauterets

Visite de Ville CAUTERETS Cauterets

mardi 28 juillet 2026 · CAUTERETS · Cauterets

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
CAUTERETS
Adresse
2 Place Maréchal Foch
Ville
65110 Cauterets
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Cauterets

Visite de Ville

CAUTERETS 2 Place Maréchal Foch Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 16:30:00
fin : 2026-07-28 18:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Thème Sur les pas et anecdotes de quelques célébrités venues profiter des eaux et de la montagne
Tarif 5€. Gratuit jusqu’à 15 ans inclus.   .

CAUTERETS 2 Place Maréchal Foch Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 00 

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English :

Topic: %AB In the Footsteps of—and Anecdotes About—Some Celebrities Who Came to Enjoy the Waters and the Mountains %BB

L’événement Visite de Ville Cauterets a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de Cauterets|CDT65

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