Visite découverte : Bienvenue à Mediolanum, Musée archéologique, Saintes
samedi 19 septembre 2026 · Musée archéologique · Saintes
Informations pratiques
Visite découverte : Bienvenue à Mediolanum 19 et 20 septembre Musée archéologique Charente-Maritime
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Plongez dans la vie quotidienne de l’antique Mediolanum. Intérieur d’une villa gallo-romaine, religion, jeux, éducation, artisanat… Les objets archéologiques dévoilent un monde qui repose encore sous vos pieds !
Musée archéologique Esplanade André Malraux, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33546906280 https://www.ville-saintes.fr/decouvrir-sortir/culture/musees Ce musée rappelle la grandeur de Mediolanum, la Saintes antique, l’une des plus grandes villes de Gaule romaine. De nombreux objets retrouvés lors des multiples fouilles archéologiques en témoignent. Restitutions graphiques et borne interactive.
Plongez dans la vie quotidienne de l’antique Mediolanum. Intérieur d’une villa gallo-romaine, religion, jeux, éducation, artisanat… Les objets archéologiques dévoilent un monde qui repose encore sous…
©Ville de Saintes
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