AGENDA · Tourcoing
Visite découverte, Chapelle du Vœu, Chapelle du Voeu, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle du Voeu · Tourcoing
Informations pratiques
Visite découverte, Chapelle du Vœu Samedi 19 septembre, 14h00 Chapelle du Voeu Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Découvrez la Chapelle du Vœu
par Patrick Picque
Samedi à 14h
Sans réservation
Chapelle du Voeu Rue Faidherbe 59200 Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Découvrez la Chapelle du Vœu
© DR
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