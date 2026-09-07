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Visite découverte, Chapelle du Vœu, Chapelle du Voeu, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle du Voeu · Tourcoing

Visite découverte, Chapelle du Vœu, Chapelle du Voeu, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Chapelle du Voeu
Adresse
Rue Faidherbe 59200
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Visite découverte, Chapelle du Vœu Samedi 19 septembre, 14h00 Chapelle du Voeu Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Découvrez la Chapelle du Vœu
par Patrick Picque

Samedi à 14h
Sans réservation

Chapelle du Voeu Rue Faidherbe 59200 Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Découvrez la Chapelle du Vœu

© DR

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