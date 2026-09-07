Visite découverte, Chapelle du Vœu, Chapelle du Voeu, Tourcoing

Informations pratiques

Visite découverte, Chapelle du Vœu Samedi 19 septembre, 14h00 Chapelle du Voeu Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

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par Patrick Picque

Samedi à 14h

Sans réservation

Chapelle du Voeu Rue Faidherbe 59200 Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France

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