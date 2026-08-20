Visite-découverte de la B!B de Dunkerque, La B!b, Dunkerque

Informations pratiques

Visite-découverte de la B!B de Dunkerque Samedi 3 octobre, 10h30 La B!b Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Vous connaissez peu ou pas la bibliothèque ? Venez la découvrir accompagné par un.e bibliothécaire qui vous montrera tout ce qu’il est possible d’y faire.

La B!b 2 Rue Benjamin Morel, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France 0328282270 https://www.lesbalises.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 28 22 70 »}, {« type »: « link », « value »: « https://activites.cud.fr/ »}] Imaginé avec les habitants, cet équipement culturel ne manque pas d’attrait avec ces multiples espaces et services proposés aux usagers…

Biblis en folie 2026

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