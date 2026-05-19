Meung-sur-Loire

Visite Découverte de la Porte d’Amont

1 Rue Emmanuel Troulet Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Découvrez la Porte d’Amont à Meung-sur-Loire, fraichement restaurée !

Seule rescapée des anciennes fortifications, la Porte d’Amont est le dernier témoin des remparts qui entouraient autrefois Meung-sur-Loire. Construite en 1629, elle servait de point de rassemblement aux échevins de la ville, ce qui lui vaut encore aujourd’hui le titre de porte d’honneur.

Fraîchement restaurée grâce à une campagne menée avec la Fondation du Patrimoine, elle vous ouvre désormais ses portes. Montez à son sommet et profitez d’un point de vue inédit sur la ville, en suivant les pas de Louis XI, qui y fit halte après son sacre.

Durée 30 min 4 .

1 Rue Emmanuel Troulet Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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English :

Discover the newly restored Porte d’Amont in Meung-sur-Loire!

L’événement Visite Découverte de la Porte d’Amont Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-19 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE