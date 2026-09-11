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Visite découverte de l’ancienne église transformée en micro-cité artisanale et culturelle, Le phare de Tourcoing, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · Le phare de Tourcoing · Tourcoing

Visite découverte de l’ancienne église transformée en micro-cité artisanale et culturelle, Le phare de Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le phare de Tourcoing
Adresse
Tourcoing 1A rue de l'Epimède 59200
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Visite découverte de l’ancienne église transformée en micro-cité artisanale et culturelle 19 et 20 septembre Le phare de Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite découverte de l’ancienne église transformée en micro-cité artisanale et culturelle
Proposée par l’association Farlab

Découvrez l’histoire et la transformation d’une ancienne église. Cette visite, animée par l’association Farlab, vous invite à explorer ce lieu atypique, son architecture, ses nouveaux usages et les projets qui lui donnent aujourd’hui une nouvelle vie.
Samedi et dimanche de 11h à 18h
Sans réservation

Le phare de Tourcoing Tourcoing 1A rue de l’Epimède 59200 Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France
Visite découverte de l’ancienne église transformée en micro-cité artisanale et culturelle

© DR

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