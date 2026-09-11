Visite découverte de l’ancienne église transformée en micro-cité artisanale et culturelle, Le phare de Tourcoing, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · Le phare de Tourcoing · Tourcoing
Informations pratiques
Visite découverte de l’ancienne église transformée en micro-cité artisanale et culturelle 19 et 20 septembre Le phare de Tourcoing Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite découverte de l’ancienne église transformée en micro-cité artisanale et culturelle
Proposée par l’association Farlab
Découvrez l’histoire et la transformation d’une ancienne église. Cette visite, animée par l’association Farlab, vous invite à explorer ce lieu atypique, son architecture, ses nouveaux usages et les projets qui lui donnent aujourd’hui une nouvelle vie.
Samedi et dimanche de 11h à 18h
Sans réservation
Le phare de Tourcoing Tourcoing 1A rue de l’Epimède 59200 Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France
Visite découverte de l’ancienne église transformée en micro-cité artisanale et culturelle
© DR
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