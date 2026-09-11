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Visite découverte de l’Eglise Notre-Dame de la Marlière, Eglise Notre-Dame de la Marlière, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre-Dame de la Marlière · Tourcoing

Visite découverte de l’Eglise Notre-Dame de la Marlière, Eglise Notre-Dame de la Marlière, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Notre-Dame de la Marlière
Adresse
Rue de la Marlière Tourcoing 59200
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Visite découverte de l’Eglise Notre-Dame de la Marlière 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame de la Marlière Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite découverte de l’Eglise Notre-Dame de la Marlière
En autonomie
Rue de la Marlière
Samedi de 8h30 à 18h30
Dimanche de 14h à 18h
Sans réservation

Eglise Notre-Dame de la Marlière Rue de la Marlière Tourcoing 59200 Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Visite découverte de l’Eglise Notre-Dame de la Marlière

© DR

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