Visite découverte de l’Eglise Notre-Dame de la Marlière, Eglise Notre-Dame de la Marlière, Tourcoing

Informations pratiques

Visite découverte de l’Eglise Notre-Dame de la Marlière 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame de la Marlière Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite découverte de l’Eglise Notre-Dame de la Marlière

En autonomie

Rue de la Marlière

Samedi de 8h30 à 18h30

Dimanche de 14h à 18h

Sans réservation

Eglise Notre-Dame de la Marlière Rue de la Marlière Tourcoing 59200 Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France

Visite découverte de l’Eglise Notre-Dame de la Marlière

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