AGENDA · Tourcoing
Visite découverte de l’Eglise Notre-Dame de la Marlière, Eglise Notre-Dame de la Marlière, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre-Dame de la Marlière · Tourcoing
Informations pratiques
Visite découverte de l’Eglise Notre-Dame de la Marlière 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame de la Marlière Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite découverte de l’Eglise Notre-Dame de la Marlière
En autonomie
Rue de la Marlière
Samedi de 8h30 à 18h30
Dimanche de 14h à 18h
Sans réservation
Eglise Notre-Dame de la Marlière Rue de la Marlière Tourcoing 59200 Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Visite découverte de l’Eglise Notre-Dame de la Marlière
© DR
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