Visite découverte de l’Eglise Notre-Dame des Anges en cours de restauration, Église Notre-Dame-des-Anges, Tourcoing

Informations pratiques

Visite découverte de l’Eglise Notre-Dame des Anges en cours de restauration Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Notre-Dame-des-Anges Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite découverte de l’édifice en cours de restauration

Par l’Association Renaissance de Notre-Dame des Anges

Dimanche à 15h (durée : 2h)

Sans réservation

Église Notre-Dame-des-Anges 87 Rue Nationale, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France

Visite découverte de l’édifice en cours de restauration

© DR