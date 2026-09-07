AGENDA · Tourcoing
Visite découverte de l’Eglise Notre-Dame des Anges en cours de restauration, Église Notre-Dame-des-Anges, Tourcoing
dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame-des-Anges · Tourcoing
Informations pratiques
Visite découverte de l’Eglise Notre-Dame des Anges en cours de restauration Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Notre-Dame-des-Anges Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite découverte de l’édifice en cours de restauration
Par l’Association Renaissance de Notre-Dame des Anges
Dimanche à 15h (durée : 2h)
Sans réservation
Église Notre-Dame-des-Anges 87 Rue Nationale, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Visite découverte de l’édifice en cours de restauration
© DR
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