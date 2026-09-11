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Visite découverte de l’exposition de l’artiste Mercedes Klausner, Espace Croisé, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · Espace Croisé · Tourcoing

Visite découverte de l’exposition de l’artiste Mercedes Klausner, Espace Croisé, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Espace Croisé
Adresse
36 rue des Ursulines, 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Visite découverte de l’exposition de l’artiste Mercedes Klausner 19 et 20 septembre Espace Croisé Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite découverte de l’exposition de l’artiste Mercedes Klausner
Visible du vendredi 18 septembre au dimanche 13 décembre 2026
La pratique de Mercedes Klausner s’ancre dans la récupération des traces et de la mémoire des lieux. Pour cette exposition, l’artiste investit l’histoire domestique de l’Espace Croisé, ancienne demeure patronale puis de gardien, pour en faire surgir les spectres et les récits enfouis.
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 14h à 18h
Sans réservation

Espace Croisé 36 rue des Ursulines, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Visite découverte de l’exposition de l’artiste Mercedes Klausner

© DR

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