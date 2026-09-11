Visite découverte de l’exposition de l’artiste Mercedes Klausner, Espace Croisé, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · Espace Croisé · Tourcoing
Informations pratiques
Visite découverte de l’exposition de l’artiste Mercedes Klausner 19 et 20 septembre Espace Croisé Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite découverte de l’exposition de l’artiste Mercedes Klausner
Visible du vendredi 18 septembre au dimanche 13 décembre 2026
La pratique de Mercedes Klausner s’ancre dans la récupération des traces et de la mémoire des lieux. Pour cette exposition, l’artiste investit l’histoire domestique de l’Espace Croisé, ancienne demeure patronale puis de gardien, pour en faire surgir les spectres et les récits enfouis.
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 14h à 18h
Sans réservation
Espace Croisé 36 rue des Ursulines, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Visite découverte de l’exposition de l’artiste Mercedes Klausner
© DR
À voir aussi à Tourcoing (Nord)
- Vernissage Panorama 28 Invisibles ? Tourcoing 11 septembre 2026
- Café langue anglais, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 12 septembre 2026
- À fond les manettes !, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 12 septembre 2026
- On joue ?!, Médiathèque André Malraux, Tourcoing 12 septembre 2026
- La grande braderie des médiathèques, Médiathèque André Malraux, Tourcoing 13 septembre 2026