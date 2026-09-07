Visite découverte de l’Exposition « Le Liban de Serge Najjar – Photographie, architecture, abstraction », IMA-Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Visite découverte de l’Exposition « Le Liban de Serge Najjar – Photographie, architecture, abstraction » 19 et 20 septembre IMA-Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite découverte de l’Exposition « Le Liban de Serge Najjar – Photographie, architecture, abstraction »

Visible du 19 septembre au 17 janvier 2027

Dans le cadre de Saison Méditerranéenne 2026 et du Bicentenaire de la Photographie

En autonomie

Samedi et dimanche de 13h à 18h

Sans réservation

IMA-Tourcoing 9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 0328350400 https://www.ima-tourcoing.fr Installé dans l’ancienne école de natation de Tourcoing, l’Institut du monde arabe-Tourcoing a pour mission de promouvoir les cultures du monde arabe en présentant expositions, concerts, conférences et actions éducatives en région Hauts-de-France.

Musée sous tutelle du Musée de l’Institut du Monde Arabe de Paris doté de l’appellation « musée de France ». Métro/bus : Arrêt Colbert. Tramway : Arrêt Tourcoing Centre.

Visite découverte de l’Exposition « Le Liban de Serge Najjar – Photographie, architecture, abstraction »

© DR