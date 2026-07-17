Visite-découverte des archives municipales, Musée du tabac, Bergerac

Informations pratiques

Visite-découverte des archives municipales Samedi 19 septembre, 10h00 Musée du tabac Dordogne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Abritées dans le bâtiment du Musée du Tabac, les archives municipales conservent des fonds d’une grande valeur patrimoniale et historique, ainsi que des documents plus récents.

À l’occasion des Journées du Matrimoine et du Patrimoine, l’archiviste vous invite à découvrir la place des femmes dans les documents d’archives.

Visites sur réservation à 10h, 10h45 et 11h30.

Musée du tabac 10 Place du Feu, 24100 Bergerac, France Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33553630413 https://www.bergerac.fr/directory/musee-du-tabac Cette maison est en fait un groupe d’immeubles formant îlot. Elle est composée d’un corps de logis en pierre de taille avec tourelle en encorbellement et continué par une façade à pans de bois du XVe siècle portant des traces de sculpture. Au XIXe siècle, les étages avaient été coupés de logements. Cet ensemble constitue un des rares vestiges anciens du passé de Bergerac.

Abritées dans le bâtiment du Musée du Tabac, les archives municipales conservent des fonds d’une immense valeur patrimoniale et historique, mais aussi des documents récents.

©Archives municipales – pas de crédits