Châteaudun

Visite découverte des collections d’histoire naturelle

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27 15:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Venez découvrir les animaux naturalisés du musée comment ont-ils été fait, quels sont leurs habitudes de vie ou encore sont-ils menacés de disparition.

A partir de 8 ans.

Tarif d’entrée habituel du musée. .

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36 musee-chateaudun@wanadoo.fr

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English :

Come and discover the museum’s naturalized animals: how they were made, what their habits are and whether they are threatened with extinction.

L’événement Visite découverte des collections d’histoire naturelle Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-20 par OT GRAND CHATEAUDUN