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AGENDA · Jonquières

Visite découverte des vitraux de l’église Saint-Nicolas de Jonquières, 15 RUE DE l’Archerie 60680 JONQUIERES, Jonquières

samedi 19 septembre 2026 · 15 RUE DE l'Archerie 60680 JONQUIERES · Jonquières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
15 RUE DE l'Archerie 60680 JONQUIERES
Adresse
15 RUE DE L'ARCHERIE JONQUIERES 60680
Ville
60680 Jonquières
Département
Oise

Visite découverte des vitraux de l’église Saint-Nicolas de Jonquières 19 et 20 septembre 15 RUE DE l’Archerie 60680 JONQUIERES Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

A la découverte des vitraux de l’abbé Deligny, dans l’église Saint-Nicolas de Jonquières

15 RUE DE l’Archerie 60680 JONQUIERES 15 RUE DE L’ARCHERIE JONQUIERES 60680 Jonquières 60680 Oise Hauts-de-France DECOUVRIR LES VITRAUX DE L’ABBE DELIGNY
A la découverte des vitraux de l’abbé Deligny

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