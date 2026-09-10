Visite découverte des vitraux de l’église Saint-Nicolas de Jonquières, 15 RUE DE l’Archerie 60680 JONQUIERES, Jonquières

Informations pratiques

Visite découverte des vitraux de l’église Saint-Nicolas de Jonquières 19 et 20 septembre 15 RUE DE l’Archerie 60680 JONQUIERES Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

A la découverte des vitraux de l’abbé Deligny, dans l’église Saint-Nicolas de Jonquières

15 RUE DE l’Archerie 60680 JONQUIERES 15 RUE DE L’ARCHERIE JONQUIERES 60680 Jonquières 60680 Oise Hauts-de-France DECOUVRIR LES VITRAUX DE L’ABBE DELIGNY

A la découverte des vitraux de l’abbé Deligny