AGENDA · Jonquières
Visite découverte des vitraux de l’église Saint-Nicolas de Jonquières, 15 RUE DE l’Archerie 60680 JONQUIERES, Jonquières
samedi 19 septembre 2026 · 15 RUE DE l'Archerie 60680 JONQUIERES · Jonquières
Informations pratiques
Visite découverte des vitraux de l’église Saint-Nicolas de Jonquières 19 et 20 septembre 15 RUE DE l’Archerie 60680 JONQUIERES Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
A la découverte des vitraux de l’abbé Deligny, dans l’église Saint-Nicolas de Jonquières
15 RUE DE l’Archerie 60680 JONQUIERES 15 RUE DE L’ARCHERIE JONQUIERES 60680 Jonquières 60680 Oise Hauts-de-France DECOUVRIR LES VITRAUX DE L’ABBE DELIGNY
A la découverte des vitraux de l’abbé Deligny
À voir aussi à Jonquières (Oise)
- VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE JONQUIÈRES Jonquières 19 septembre 2026
- VISITE LIBRE DU CHÂTEAU DE JONQUIÈRES Jonquières 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine | Jonquières Jonquières 19 septembre 2026
- Journées du patrimoine visite guidée de Jonquières ancienne gare de Jonquières Jonquières 19 septembre 2026
- Visite guidée de Jonquières, Ancienne gare de Jonquières, Jonquières 19 septembre 2026