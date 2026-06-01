Visite découverte du jardin du Bateau ivre, Le Bateau ivre, Saint-Marcellin

Visite découverte du jardin du Bateau ivre 6 et 7 juin Le Bateau ivre Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez découvrir le jardin créé par Michel et Ingrid Bourne pour la célèbre maison du Bateau ivre. Fondée en 1956 par un groupe d’artistes audacieux, Pierre, Vera Székely et André Borderie, la maison du Bateau ivre, inscrite aux Monuments historiques, est cachée dans un écrin d’essences et de couleurs qui lui donne un aspect mystérieux. Visites libres ou commentées tout l’après-midi !

Le Bateau ivre 22 avenue la saulaie 38160 Saint Marcellin Saint-Marcellin 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0785562208 http://Www.lesamisdubateauivre.fr https://www.facebook.com/share/197vK7Wj7B/?mibextid=wwXIfr;https://www.instagram.com/lebateauivreszb?igsh=MXMzOTl0aGF4M3UzbQ%3D%3D&utm_source=qr La maison le Bateau ivre a été réalisée par un collectif d’artistes, le collectif SZB, en 1956. La maison est classée au titre des Monuments Historiques depuis 2007.

Elle est originale de par sa forme, les courbures de ses murs, son toit plat en zinc et les céramiques qu’elle abrite. Parking à proximité, gare de saint-Marcellin à 10mn à pied.

Venez découvrir le jardin créé par Michel et Ingrid Bourne pour la célèbre maison du Bateau ivre. Fondée en 1956 par un groupe d’artistes audacieux, Pierre, Vera Székely et André Borderie, la maison…

©Benjamin Armand