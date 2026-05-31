Visite du Diapason (salle de spectacles), Le Diapason, Saint-Marcellin

Visite du Diapason (salle de spectacles) Samedi 19 septembre, 16h45 Le Diapason Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:45:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:45:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visitez les envers du décor du Diapason : les loges, la cuisine, les espaces de stockage… en compagnie d’un membre de l’équipe.

Le Diapason 11 rue jean Rony 38160 Saint-Marcellin Saint-Marcellin 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 38 81 22 https://www.diapason-saint-marcellin.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0476645756 »}, {« type »: « email », « value »: « lediapason.billetterie@saint-marcellin.fr »}]

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