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AGENDA · Saint-Marcellin

Balade guidée hors des remparts – Saint-Marcellin au XX° siècle; architecture et hôtes célèbres : Barbara, Françoise Sagan, Place du Champ de Mars, Saint-Marcellin

samedi 19 septembre 2026 · Place du Champ de Mars · Saint-Marcellin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place du Champ de Mars
Adresse
38160 Saint-Marcellin
Ville
38160 Saint-Marcellin
Département
Isère

Balade guidée hors des remparts – Saint-Marcellin au XX° siècle; architecture et hôtes célèbres : Barbara, Françoise Sagan Samedi 19 septembre, 15h00 Place du Champ de Mars Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Balade commentée autour de plusieurs lieux remarquables de notre commune : le Champ de Mars, le cinéma, la maison de Barbara, le château du Mollard, la Fusilière et Françoise Sagan, le Bateau Ivre, la piscine…
Prévoir des baskets.

Place du Champ de Mars 38160 Saint-Marcellin Saint-Marcellin 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
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