Histoires fantastiques au fil du temps, Le Diapason, Saint-Marcellin

Histoires fantastiques au fil du temps Samedi 19 septembre, 14h00, 17h45 Le Diapason Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:45:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Thierry Abbat, conteur et accompagnateur en montagne, vous invite à un moment hors du temps, sur la scène du Diapason. Il vous emmènera au coeur d’histoires fantastiques, d’ici et d’ailleurs…

Le Diapason 11 rue jean Rony 38160 Saint-Marcellin Saint-Marcellin 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 38 81 22 https://www.diapason-saint-marcellin.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0476645756 »}, {« type »: « email », « value »: « lediapason.billetterie@saint-marcellin.fr »}]

Thierry Abbat, conteur et accompagnateur en montagne, vous invite à un moment hors du temps, sur la scène du Diapason. Il vous emmènera au coeur d’histoires fantastiques, d’ici et d’ailleurs…

©Thierry Abbat