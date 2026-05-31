Panique en coulisses ! (escape game), Le Diapason, Saint-Marcellin

Panique en coulisses ! (escape game) 18 et 19 septembre Le Diapason Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Toute l’équipe du Diapason est tombée malade ! Oui, toute. Résultat : nous n’avons absolument personne pour ouvrir la salle de spectacles. Et ce soir… la salle est complète. Mais quand nous avons entendu qu’une équipe B était disponible (c’est vous), nous avons repris espoir ! Ce soir, c’est vous qui allez tout faire tourner !

Le Diapason 11 rue jean Rony 38160 Saint-Marcellin Saint-Marcellin 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 38 81 22 https://www.diapason-saint-marcellin.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0476645756 »}, {« type »: « email », « value »: « lediapason.billetterie@saint-marcellin.fr »}]

Toute l’équipe du Diapason est tombée malade ! Oui, toute. Résultat : nous n’avons absolument personne pour ouvrir la salle de spectacles. Et ce soir… la salle est complète. Mais quand nous avons B…

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