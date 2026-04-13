Visite découverte du jardin Les Terrasses de Besançon, Les terrasses de Besançon, Besançon

Visite découverte du jardin Les Terrasses de Besançon 5 – 7 juin Les terrasses de Besançon Doubs

Durée visite guidée : 1h | Tarif : 5 € | 12 personnes maximum | Sur inscription uniquement : 06 17 11 17 13

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Venez visiter ce jardin face à la Citadelle de Besançon. Aménagé en plusieurs terrasses, il est ponctué de touches japonisantes avec bassins et cascades.

Le propriétaire vous propose des visites guidées d’environ 1 heure.

Les terrasses de Besançon 36 chemin des ragots, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Bregille Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0617111713 https://lesterrassesdebesancon.fr/les-terrasses Face à la Citadelle de Besançon, jardin en pente aménagé en plusieurs terrasses, parcouru par de nombreux cheminements, ponctué de touches japonisantes avec bassins et cascades. Parking.

Venez visiter ce jardin face à la Citadelle de Besançon. Aménagé en plusieurs terrasses, il est ponctué de touches japonisantes avec bassins et cascades.

© Les Terrasses de Besançon