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Visite découverte du jardin Les Terrasses de Besançon, Les terrasses de Besançon, Besançon

Visite découverte du jardin Les Terrasses de Besançon, Les terrasses de Besançon, Besançon

Visite découverte du jardin Les Terrasses de Besançon, Les terrasses de Besançon, Besançon vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Les terrasses de Besançon

Adresse : 36 chemin des ragots, 25000 Besançon, France

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Durée visite guidée : 1h | Tarif : 5 € | 12 personnes maximum | Sur inscription uniquement : 06 17 11 17 13

Visite découverte du jardin Les Terrasses de Besançon 5 – 7 juin Les terrasses de Besançon Doubs

Durée visite guidée : 1h | Tarif : 5 € | 12 personnes maximum | Sur inscription uniquement : 06 17 11 17 13

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Venez visiter ce jardin face à la Citadelle de Besançon. Aménagé en plusieurs terrasses, il est ponctué de touches japonisantes avec bassins et cascades.
Le propriétaire vous propose des visites guidées d’environ 1 heure.

Les terrasses de Besançon 36 chemin des ragots, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Bregille Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0617111713 https://lesterrassesdebesancon.fr/les-terrasses Face à la Citadelle de Besançon, jardin en pente aménagé en plusieurs terrasses, parcouru par de nombreux cheminements, ponctué de touches japonisantes avec bassins et cascades. Parking.
Venez visiter ce jardin face à la Citadelle de Besançon. Aménagé en plusieurs terrasses, il est ponctué de touches japonisantes avec bassins et cascades.

© Les Terrasses de Besançon

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