Visite découverte du jardin Les Terrasses de Besançon, Les terrasses de Besançon, Besançon
Visite découverte du jardin Les Terrasses de Besançon, Les terrasses de Besançon, Besançon vendredi 5 juin 2026.
Visite découverte du jardin Les Terrasses de Besançon 5 – 7 juin Les terrasses de Besançon Doubs
Durée visite guidée : 1h | Tarif : 5 € | 12 personnes maximum | Sur inscription uniquement : 06 17 11 17 13
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Venez visiter ce jardin face à la Citadelle de Besançon. Aménagé en plusieurs terrasses, il est ponctué de touches japonisantes avec bassins et cascades.
Le propriétaire vous propose des visites guidées d’environ 1 heure.
Les terrasses de Besançon 36 chemin des ragots, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Bregille Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0617111713 https://lesterrassesdebesancon.fr/les-terrasses Face à la Citadelle de Besançon, jardin en pente aménagé en plusieurs terrasses, parcouru par de nombreux cheminements, ponctué de touches japonisantes avec bassins et cascades. Parking.
Venez visiter ce jardin face à la Citadelle de Besançon. Aménagé en plusieurs terrasses, il est ponctué de touches japonisantes avec bassins et cascades.
© Les Terrasses de Besançon
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