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Visite découverte du théâtre de marionnettes, Théâtre des Kiwos, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre des Kiwos · Tourcoing

Visite découverte du théâtre de marionnettes, Théâtre des Kiwos, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Théâtre des Kiwos
Adresse
11bis place Charles et Albert Roussel
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Visite découverte du théâtre de marionnettes 19 et 20 septembre Théâtre des Kiwos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Théâtre des Kiwos
11bis place Charles et Albert Roussel / Tramway T – Métro Ligne 2, arrêt Tourcoing Centre

Visite découverte du théâtre de marionnettes
Par la Compagnie des Kiwos

Samedi et dimanche de 14h à 17h
Sans réservation

Théâtre des Kiwos 11bis place Charles et Albert Roussel Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Théâtre des Kiwos

© DR

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