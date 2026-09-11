Visite découverte du théâtre de marionnettes, Théâtre des Kiwos, Tourcoing

Informations pratiques

Visite découverte du théâtre de marionnettes 19 et 20 septembre Théâtre des Kiwos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Théâtre des Kiwos

11bis place Charles et Albert Roussel / Tramway T – Métro Ligne 2, arrêt Tourcoing Centre

Visite découverte du théâtre de marionnettes

Par la Compagnie des Kiwos

Samedi et dimanche de 14h à 17h

Sans réservation

Théâtre des Kiwos 11bis place Charles et Albert Roussel Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France

Théâtre des Kiwos

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