AGENDA · Tourcoing
Visite découverte du théâtre de marionnettes, Théâtre des Kiwos, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre des Kiwos · Tourcoing
Informations pratiques
Visite découverte du théâtre de marionnettes 19 et 20 septembre Théâtre des Kiwos Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Théâtre des Kiwos
11bis place Charles et Albert Roussel / Tramway T – Métro Ligne 2, arrêt Tourcoing Centre
Visite découverte du théâtre de marionnettes
Par la Compagnie des Kiwos
Samedi et dimanche de 14h à 17h
Sans réservation
Théâtre des Kiwos 11bis place Charles et Albert Roussel Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Théâtre des Kiwos
© DR
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