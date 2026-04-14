Visite découverte : Hébergement, restauration et séminaires au Domaine Utah, Sainte-Marie-du-Mont (50), Sainte-Marie-du-Mont

Visite découverte : Hébergement, restauration et séminaires au Domaine Utah Mardi 28 avril, 14h00 Sainte-Marie-du-Mont (50) Manche

Inscription obligatoire – Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:00:00+02:00

Vous souhaitez accueillir des groupes professionnels pour des réunions, séminaires ou journées d’équipe ?

Vous aimeriez développer une offre adaptée aux besoins des entreprises, mais vous vous demandez par où commencer ?

Vous cherchez un exemple concret de diversification réussie dans le tourisme d’affaires ?

Le Domaine Utah Beach a développé une offre complète d’hôtellerie, de restauration et d’accueil de groupes professionnels. Cette visite‑découverte vous permettra de comprendre comment une exploitation agricole peut devenir un lieu attractif pour les entreprises en quête de séminaires, de réunions ou de prestations sur mesure.

Au programme :

– visite des hébergements, des salles de réunion et des espaces dédiés à l’accueil de professionnels,

– présentation du positionnement du Domaine Utah et de son fonctionnement au quotidien,

– retours d’expérience sur la clientèle entreprise, la commercialisation, la logistique et les points de vigilance,

– échanges entre agriculteurs autour des opportunités offertes par le tourisme d’affaires en milieu rural.

Une occasion unique de découvrir, sur le terrain, comment structurer une offre professionnelle à la ferme et d’identifier les clés de réussite pour attirer des entreprises.

CONTACT

Doriane SÉNÉCAL – 07 60 59 30 93 (SMS privilégié)

doriane.senecal@normandie.chambagri.fr

Sainte-Marie-du-Mont (50) Domaine Utah Beach, 12 La Rivière, 50480 Sainte-Marie-du-Mont Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIGMIAXY_S2lApKDDFqdJz89UN1FDVk1ZVEVRWVAxTE5TQkZUVEZXRUZPQy4u&route=shorturl »}]

Découvrez comment le Domaine Utah Beach a bâti une offre complète pour séminaires et groupes pro. Visite terrain le 28 avril, de 14h à 16h. Inscription obligatoire. Séminaires Tourisme d’affaires