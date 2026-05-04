Visite & dégustation | Château les Farcies du Pech Bergerac
Visite & dégustation | Château les Farcies du Pech Bergerac lundi 4 mai 2026.
Bergerac
Visite & dégustation | Château les Farcies du Pech
338 Rue des Côtes de Pecharmant Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 09:00:00
fin : 2026-10-19 18:00:00
Date(s) :
2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29
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338 Rue des Côtes de Pecharmant Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 16 11 contact@farciesdupech.fr
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English : Visite & dégustation | Château les Farcies du Pech
L’événement Visite & dégustation | Château les Farcies du Pech Bergerac a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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