Bergerac

Visite & dégustation | Château les Farcies du Pech

338 Rue des Côtes de Pecharmant Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 09:00:00

fin : 2026-10-19 18:00:00

Date(s) :

2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29

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338 Rue des Côtes de Pecharmant Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 16 11 contact@farciesdupech.fr

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English : Visite & dégustation | Château les Farcies du Pech

L’événement Visite & dégustation | Château les Farcies du Pech Bergerac a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides