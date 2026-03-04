Visite des Archives historiques régionales : « le Conseil des Commis », Archives historiques régionales, Aoste

Visite des Archives historiques régionales : « le Conseil des Commis » Mercredi 11 mars, 15h30 Archives historiques régionales

Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T15:30:00+01:00 – 2026-03-11T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-11T15:30:00+01:00 – 2026-03-11T16:30:00+01:00

La visite portera sur le Conseil des Commis, organe d’autogouvernement du Pays d’Aoste, né il y a 490 ans, le 7 mars 1536, dans un moment crucial de l’histoire valdôtaine. À travers les documents conservés aux Archives, il sera possible de parcourir les étapes charnières de notre passé et d’apprécier le rôle d’une institution fondamentale pour la vie politique et administrative de l’époque.

Durée estimée : 1h

Activité organisée par Système de Bibliothèque valdôtain et Archives historiques régionals.

Nombre maximum de participants : 20

Archives historiques régionales 3, Via Ollietti, Aoste Aoste 11100 Vallée d’Aoste [{« type »: « phone », « value »: « +390165275775 »}, {« type »: « email », « value »: « s-archsto@regione.vda.it »}]

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie