Visite des archives intercommunales Usine des Tramways Pau
Visite des archives intercommunales Usine des Tramways Pau samedi 13 juin 2026.
Visite des archives intercommunales
Usine des Tramways Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Départ toutes les heures
Gratuit dans la limite des places disponibles
Chaque document raconte une histoire et les archivistes sont là pour la préserver. Suivez nous dans les coulisses de la mémoire collective pépites inédites, restaurations d’archives et secrets bien gardés… .
Usine des Tramways Avenue Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite des archives intercommunales
L’événement Visite des archives intercommunales Pau a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Pau