Visite des Archives municipales de Saint-Dizier, Archives municipales et communautaires de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Informations pratiques

Visite des Archives municipales de Saint-Dizier 19 et 20 septembre Archives municipales et communautaires de Saint-Dizier Haute-Marne

Limité à 15 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Les Archives municipales vous ouvrent leurs portes ! Vous vous demandez à quoi servent les archives ? Ce qu’on y trouve ? Comment sont traités les documents ? Venez le découvrir ! En compagnie d’un archiviste, partez à la découverte de la salle de lecture, mais aussi des espaces de travail et de conservation habituellement interdits au public. Pour l’occasion, quelques-uns des nombreux trésors qui y sont conservés, dont le plus ancien qui date de 1228, seront présentés.

Archives municipales et communautaires de Saint-Dizier 18, rue de la Commune de Paris 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0325073121 »}]

Les Archives municipales vous ouvrent leurs portes ! Vous vous demandez à quoi servent les archives ? Ce qu’on y trouve ? Comment sont traités les documents ? Venez le découvrir ! En compagnie d’un à…

©AMSD, AD