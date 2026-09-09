Visite des Ateliers de Fabrication, Musée du Calisson, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Visite des Ateliers de Fabrication Vendredi 18 septembre, 10h00 Musée du Calisson Bouches-du-Rhône

9 personnes max

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Lors de ces Journées Européennes du Patrimoine, la Confiserie du Roy René vous ouvre exceptionellement ses portes et vous dévoile les secrets de la fabrication de notre Calisson d’Aix !

Accompagné(e) de votre guide, partez à la découverte de nos ateliers de production et explorez chaque étape de création de nos célèbres calissons et nougats. Et découvrez nos traditions ancestrales, gestes d’experts et secrets de fabrication,

Visite guidée en français + dégustation

Durée : 2h

Tarif :Gratuit

Quelques consignes d’hygiène et de sécurité afin de pouvoir assister à cette visite et pénétrer dans nos ateliers:

Visite interdite aux enfants de moins de 10 ans.

Chaussures fermées obligatoires (tongs, sandales, claquettes interdites)

Le jour de la visite, portez le moins de bijoux possibles.

Guided tour only in French

Musée du Calisson 5380 route d’Avignon 13089 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442392989 http://www.calisson.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.calisson.com/fr/content/17-musee-du-calisson »}] Parkings sur site. Accès via les lignes de bus 240 ou 250 depuis le centre-ville d’Aix-en-Provence.

Tables de pique-niques.

Accès PMR

Lors de ces Journées Européennes du Patrimoine, la Confiserie du Roy René vous ouvre exceptionellement ses portes et vous dévoile les secrets de la fabrication de notre Calisson d’Aix !

©JulietteTreillet