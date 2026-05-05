Visite des chais à barriques | Alliance Aquitaine Alliance Aquitaine Bergerac

Bergerac

Visite des chais à barriques | Alliance Aquitaine

Alliance Aquitaine 70 Boulevard Joseph Santraille Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 09:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30

Alliance Aquitaine vous propose une visite du chai à barriques, suivi d’une dégustation découverte.

Gratuit et sur réservation.

Alliance Aquitaine vous propose une visite du chai à barriques, suivi d’une dégustation découverte.

Gratuit et sur réservation. .

Alliance Aquitaine 70 Boulevard Joseph Santraille Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 16 27

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English : Visite des chais à barriques | Alliance Aquitaine

Alliance Aquitaine offers a tour of the barrel cellar, followed by a discovery tasting.

Free of charge, booking required.

L’événement Visite des chais à barriques | Alliance Aquitaine Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides