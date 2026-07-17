Visite des collections permanentes, Musée des beaux-arts et d’histoire naturelle, Châteaudun

Informations pratiques

Visite des collections permanentes 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts et d’histoire naturelle Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Créé suite à la réunion des collections de la Ville et de la Société dunoise d’archéologie, le Musée abrite des collections riches et variées : archéologie égyptienne, art asiatique, histoire locale, beaux-arts et histoire naturelle avec une exceptionnelle collection d’animaux naturalisés exotiques datant du 19ᵉ siècle.

Dans son musée privé, le marquis Léonce de Tarragon (1813-1897) présentait ses nombreux animaux naturalisés, aux côtés de minéraux et d’objets ethnographiques. Généreux, Léonce de Tarragon était très apprécié des habitants de Châteaudun. À sa mort, le marquis lègue l’intégralité de ses collections d’histoire naturelle et de curiosités à la ville de Châteaudun, qui décide de les présenter dans le musée du centre-ville.

La collection du marquis de Tarragon, très riche et avec de nombreux spécimens rares pour son époque, est encore aujourd’hui l’une des clés de voûte du musée de Châteaudun. Elle est une digne descendante des cabinets de curiosités du 18ᵉ siècle.

Musée des beaux-arts et d’histoire naturelle 3 Rue Toufaire, 28200 Châteaudun, France Châteaudun 28200 Saint-Jean Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237455536 https://www.ville-chateaudun.fr/transitions/beaux-arts-et-dhistoire-naturelle Collection Amélineau (Égypte période thinite), momies et sarcophages d’époque ptolémaïque et romaine.

Collection de 2500 oiseaux exotiques du monde entier naturalisés au XIXe siècle. Ils sont présentés en partie sous globe.

Collection de porcelaines chinoises du XVIIIe (famille rose, famille verte et Compagnie des Indes).

Collection Whal-Offroy d’objets d’Inde, Perse, Thaïlande et Japon. 130kms de Paris 45kms de Chartres 48kms d’Orléans

Créé suite à la réunion des collections de la Ville et de la Société dunoise d’archéologie, le Musée abrite des collections riches et variées.

musée de Châteaudun©