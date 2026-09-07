Visite des coulisses de la médiathèque, Médiathèque de Brive, Objat

Informations pratiques

Visite des coulisses de la médiathèque Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00 Médiathèque de Brive Corrèze

Gratuit. Sur réservation. Dans la limites des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Visite des coulisses de la médiathèque : réserves, fonds anciens, magasin et « hôpital des livres ».

Médiathèque de Brive Place Charles de Gaulle, 19130 Brive-la-Gaillarde Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05-55-18-17-50 [{« type »: « phone », « value »: « 05-55-18-17-50 »}]

Visites des coulisses de la Médiathèque (réserves, fonds anciens, magasin, hôpital des livres)