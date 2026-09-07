Visite libre de l’exposition « Colette de Jouvenel », Médiathèque de Brive, Objat

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition « Colette de Jouvenel » Samedi 19 septembre, 09h30, 13h30 Médiathèque de Brive Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite libre de l’exposition « Colette de Jouvenel ».

Médiathèque de Brive Place Charles de Gaulle, 19130 Brive-la-Gaillarde Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05-55-18-17-50

Vicite libre de l’exposition « Colette de Jouvenel