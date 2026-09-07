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AGENDA · Objat

Visite libre de l’exposition « Colette de Jouvenel », Médiathèque de Brive, Objat

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Brive · Objat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de Brive
Adresse
Place Charles de Gaulle, 19130 Brive-la-Gaillarde
Ville
19130 Objat
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite libre de l’exposition « Colette de Jouvenel » Samedi 19 septembre, 09h30, 13h30 Médiathèque de Brive Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite libre de l’exposition « Colette de Jouvenel ».

Médiathèque de Brive Place Charles de Gaulle, 19130 Brive-la-Gaillarde Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05-55-18-17-50
Vicite libre de l’exposition « Colette de Jouvenel

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