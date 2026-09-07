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AGENDA · Objat

Visite des coulisses de la médiathèque, Médiathèque de Brive, Objat

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Brive · Objat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de Brive
Adresse
Place Charles de Gaulle, 19130 Brive-la-Gaillarde
Ville
19130 Objat
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.

Visite des coulisses de la médiathèque Samedi 19 septembre, 16h00 Médiathèque de Brive Corrèze

Gratuit. Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite des coulisses de la médiathèque : réserve, fonds anciens, magasin et « hôpital des livres ».

Une découverte destinée aux enfants à partir de 6 ans.

Médiathèque de Brive Place Charles de Gaulle, 19130 Brive-la-Gaillarde Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05-55-18-17-50 [{« type »: « phone », « value »: « 05-55-18-17-50 »}]
Visites des coulisses de la Médiathèque(réserve, fonds anciens, magasin, hôpital des livres) pour les enfants à partir de 6 ans

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