VISITE DES COULISSES DES ARCHIVES Montpellier
VISITE DES COULISSES DES ARCHIVES Montpellier samedi 23 août 2025.
Montpellier
VISITE DES COULISSES DES ARCHIVES
Archives départementales Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-23
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2025-08-23 2026-06-20
Un passionnant cheminement à travers le temps !
Visite de la face cachée de Pierresvives côté Archives les missions, les magasins de conservation des documents, les salles de tri, l’atelier de restauration, le studio photo et bien d’autres lieux habituellement inaccessibles.
Durée 1h
Réservation dans l’agenda sur le site de Pierresvives .
Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie serv-educa.archives@herault.fr
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English : VISITE DES COULISSES DES ARCHIVES
An exciting journey through time!
L’événement VISITE DES COULISSES DES ARCHIVES Montpellier a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 PIERRESVIVES
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