Montpellier

VISITE DES COULISSES DES ARCHIVES

Archives départementales Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2025-08-23 2026-06-20

Un passionnant cheminement à travers le temps !

Visite de la face cachée de Pierresvives côté Archives les missions, les magasins de conservation des documents, les salles de tri, l’atelier de restauration, le studio photo et bien d’autres lieux habituellement inaccessibles.

Durée 1h

Réservation dans l’agenda sur le site de Pierresvives .

Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie serv-educa.archives@herault.fr

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English : VISITE DES COULISSES DES ARCHIVES

An exciting journey through time!

L’événement VISITE DES COULISSES DES ARCHIVES Montpellier a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 PIERRESVIVES