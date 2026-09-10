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Visite des coulisses du musée : ateliers techniques et réserves Musée d’arts de Nantes Nantes

dimanche 20 septembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Visite des coulisses du musée : ateliers techniques et réserves Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:30
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Inscription 30 minutes avant à l'accueil-billetterie du musée

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 11:30 – 12:30
Gratuit : oui Inscription 30 minutes avant à l’accueil-billetterie du musée Tout public 

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, venez découvrir les ateliers techniques et les réserves de proximité. Une visite commentée qui vous permet d’accéder à un espace habituellement interdit au public !

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html


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