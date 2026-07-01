Visite des coulisses du P’tit train de la Haute Somme, Le P’tit train de la Haute Somme, La Neuville-lès-Bray
dimanche 20 septembre 2026 · Le P'tit train de la Haute Somme · La Neuville-lès-Bray
Informations pratiques
Visite des coulisses du P’tit train de la Haute Somme Dimanche 20 septembre, 10h00 Le P’tit train de la Haute Somme Somme
Promenade en train à tarif réduit : Adultes : 10,50€, Enfants de 5 à 12 ans 7€, gratuit en dessous de 5 ans.
Visite du musée, navette et visite de l’atelier gratuites.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Venez à la rencontre des bénévoles du P’tit train et découvrez les coulisses !
Balades en train à vapeur, visites guidée du dépôt-atelier, navettes assurées avec des locotracteurs anciens.
Visite du musée, navette et visite de l’atelier gratuites.
Départs à 14h00, 15h15 et 16h30. Durée de la promenade : 0h50. La réservation n’est pas obligatoire, prévoyez juste d’arriver au moins 20 minutes avant le départ.
Promenade en train à tarif réduit : Adultes : 10,50€, Enfants de 5 à 12 ans 7€, gratuit en dessous de 5 ans.
Musée et buvette ouverts de 10h00 à 18h30.
Le P’tit train de la Haute Somme Hameau de Froissy – 80340 La Neuville-lès-Bray La Neuville-lès-Bray 80340 Somme Hauts-de-France 03 22 76 14 60 http://www.petittrainhautesomme.fr Musée des Chemins de fer à voie étroite : présentation de la collection de matériels ferroviaires de notre association. Locomotives à vapeur et wagons Première Guerre mondiale aux années 1960.
Balade en train à vapeur ou diesel sur une ligne de chemin de fer construite par les Alliés en 1916 pour les besoins de la bataille de la Somme. « La locomotive à vapeur Vulcan de 1925 en route vers le port de Cappy. » D. Blondin/APPEVA
Venez à la rencontre des bénévoles du P’tit train et découvrez les coulisses !
©APPEVA