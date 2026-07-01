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Visite des coulisses du P’tit train de la Haute Somme, Le P’tit train de la Haute Somme, La Neuville-lès-Bray

dimanche 20 septembre 2026 · Le P'tit train de la Haute Somme · La Neuville-lès-Bray

Visite des coulisses du P’tit train de la Haute Somme, Le P’tit train de la Haute Somme, La Neuville-lès-Bray

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le P'tit train de la Haute Somme
Adresse
Hameau de Froissy - 80340 La Neuville-lès-Bray
Ville
80340 La Neuville-lès-Bray
Département
Somme
Tarif
Promenade en train à tarif réduit : Adultes : 10,50€, Enfants de 5 à 12 ans 7€, gratuit en dessous de 5 ans. Visite du musée, navette et visite de l’atelier gratuites.

Visite des coulisses du P’tit train de la Haute Somme Dimanche 20 septembre, 10h00 Le P’tit train de la Haute Somme Somme

Promenade en train à tarif réduit : Adultes : 10,50€, Enfants de 5 à 12 ans 7€, gratuit en dessous de 5 ans.
Visite du musée, navette et visite de l’atelier gratuites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Venez à la rencontre des bénévoles du P’tit train et découvrez les coulisses !
Balades en train à vapeur, visites guidée du dépôt-atelier, navettes assurées avec des locotracteurs anciens.
Visite du musée, navette et visite de l’atelier gratuites.
Départs à 14h00, 15h15 et 16h30. Durée de la promenade : 0h50. La réservation n’est pas obligatoire, prévoyez juste d’arriver au moins 20 minutes avant le départ.
Promenade en train à tarif réduit : Adultes : 10,50€, Enfants de 5 à 12 ans 7€, gratuit en dessous de 5 ans.
Musée et buvette ouverts de 10h00 à 18h30.

Le P’tit train de la Haute Somme Hameau de Froissy – 80340 La Neuville-lès-Bray La Neuville-lès-Bray 80340 Somme Hauts-de-France 03 22 76 14 60 http://www.petittrainhautesomme.fr Musée des Chemins de fer à voie étroite : présentation de la collection de matériels ferroviaires de notre association. Locomotives à vapeur et wagons Première Guerre mondiale aux années 1960.
Balade en train à vapeur ou diesel sur une ligne de chemin de fer construite par les Alliés en 1916 pour les besoins de la bataille de la Somme. « La locomotive à vapeur Vulcan de 1925 en route vers le port de Cappy. » D. Blondin/APPEVA
Venez à la rencontre des bénévoles du P’tit train et découvrez les coulisses !

©APPEVA

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