Visite des coulisses du P’tit train de la Haute Somme, Le P’tit train de la Haute Somme, La Neuville-lès-Bray

Informations pratiques

Visite des coulisses du P’tit train de la Haute Somme Dimanche 20 septembre, 10h00 Le P’tit train de la Haute Somme Somme

Promenade en train à tarif réduit : Adultes : 10,50€, Enfants de 5 à 12 ans 7€, gratuit en dessous de 5 ans.

Visite du musée, navette et visite de l’atelier gratuites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Venez à la rencontre des bénévoles du P’tit train et découvrez les coulisses !

Balades en train à vapeur, visites guidée du dépôt-atelier, navettes assurées avec des locotracteurs anciens.

Visite du musée, navette et visite de l’atelier gratuites.

Départs à 14h00, 15h15 et 16h30. Durée de la promenade : 0h50. La réservation n’est pas obligatoire, prévoyez juste d’arriver au moins 20 minutes avant le départ.

Promenade en train à tarif réduit : Adultes : 10,50€, Enfants de 5 à 12 ans 7€, gratuit en dessous de 5 ans.

Musée et buvette ouverts de 10h00 à 18h30.

Le P’tit train de la Haute Somme Hameau de Froissy – 80340 La Neuville-lès-Bray La Neuville-lès-Bray 80340 Somme Hauts-de-France 03 22 76 14 60 http://www.petittrainhautesomme.fr Musée des Chemins de fer à voie étroite : présentation de la collection de matériels ferroviaires de notre association. Locomotives à vapeur et wagons Première Guerre mondiale aux années 1960.

Balade en train à vapeur ou diesel sur une ligne de chemin de fer construite par les Alliés en 1916 pour les besoins de la bataille de la Somme. « La locomotive à vapeur Vulcan de 1925 en route vers le port de Cappy. » D. Blondin/APPEVA

Venez à la rencontre des bénévoles du P’tit train et découvrez les coulisses !

©APPEVA