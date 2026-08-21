Visite des coulisses du théâtre du Chevalet, Le Chevalet, Noyon

Informations pratiques

Visite des coulisses du théâtre du Chevalet Samedi 19 septembre, 10h30 Le Chevalet Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Raconte-moi… le Chevalet ! T’es-tu déjà demandé ce qui se cachait dans les coulisses d’un théâtre ? Emboîte le pas à ta guide, et viens explorer les moindres recoins du Chevalet.

Le Chevalet Place Aristide Briand, 60400 Noyon, France Noyon 60400 Saint-Blaise Oise Hauts-de-France 0344932820 https://www.ville-noyon.fr/bouger-et-sortir/culture/le-theatre-du-chevalet Inauguré en décembre 1999, le théâtre actuel remplace le premier théâtre de la ville construit au début du XXe siècle. Son architecture se veut un mélange entre modernité et ancien par la brique et le béton. Sa façade en verre reflète les tours de la Cathédrale.

Le Théâtre du Chevalet propose chaque année une programmation qui allie qualité artistique et accessibilité au plus grand nombre. Son projet s’articule autour de trois axes : la diffusion de spectacles vivants, l’accompagnement des équipes professionnelles et l’éducation artistique et culturelle.

Raconte-moi… le Chevalet ! T’es-tu déjà demandé ce qui se cachait dans les coulisses d’un théâtre ? Emboîte le pas à ta guide, et viens explorer les moindres recoins du Chevalet.

©Ville de Noyon